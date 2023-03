Valero: «Inter, la prestazione c’è stata! Lautaro Martinez giornata no» (Di sabato 11 marzo 2023) Valero parla al termine di Spezia-Inter (vedi pagelle). L’ex calciatore valuta positivamente la prestazione dei nerazzurri e di Lautaro Martinez, nonostante la pesante sconfitta subita. Di seguito il pensiero espresso dall’opinionista di Dazn. CONDIZIONATI – Borja Valero si esprime su Spezia-Inter e sulla prestazione dei nerazzurri. L’ex calciatore, nello studio di Dazn, afferma: «Oggi la prestazione c’è stata. L’Inter è entrata benissimo in partita, subito in area. Il rigore sbagliato di Lautaro Martinez e la paura di incappare negli errori del passato ha un po’ condizionato la testa e non sono riusciti a fare male all’avversario. Ma, comunque, l’Inter ha fatto di ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023)parla al termine di Spezia-(vedi pagelle). L’ex calciatore valuta positivamente ladei nerazzurri e di, nonostante la pesante sconfitta subita. Di seguito il pensiero espresso dall’opinionista di Dazn. CONDIZIONATI – Borjasi esprime su Spezia-e sulladei nerazzurri. L’ex calciatore, nello studio di Dazn, afferma: «Oggi lac’è stata. L’è entrata benissimo in partita, subito in area. Il rigore sbagliato die la paura di incappare negli errori del passato ha un po’ condizionato la testa e non sono riusciti a fare male all’avversario. Ma, comunque, l’ha fatto di ...

