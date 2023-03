Uragano Kvaratskhelia: gol assurdo all’Atalanta, in 7 non lo fermano – VIDEO (Di sabato 11 marzo 2023) Kvicha Kvaratskhelia ha segnato il gol del vantaggio del Napoli contro l’Atalanta dopo un doppio dribbling. Un gol bellissimo quello segnato da Kvicha Kvaratskhelia contro l’Atalanta. Una rete propiziata da un recupero palla portentoso di Osimhen che sradica il pallone dai piede dell’avversario, poi lo offre al georgiano che finalmente libero dalla tripla marcatura imposta da Gasperini, riesce a trovare spazio e campo. Kvaratskhelia si è involato verso la porta avversaria e solo nell’area di rigore dell’Atalanta è riuscito a eludere l’intervento di tutti i suoi avversari con due finte, prima di calciare forte verso la porta di Musso che non ha potuto fare altro che guardare il pallone spengersi in fondo alla rete. Al momento del tiro in area di rigore dell’Atalanta c’era solo Kvaratskhelia del Napoli, contro 7 ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023) Kvichaha segnato il gol del vantaggio del Napoli contro l’Atalanta dopo un doppio dribbling. Un gol bellissimo quello segnato da Kvichacontro l’Atalanta. Una rete propiziata da un recupero palla portentoso di Osimhen che sradica il pallone dai piede dell’avversario, poi lo offre al georgiano che finalmente libero dalla tripla marcatura imposta da Gasperini, riesce a trovare spazio e campo.si è involato verso la porta avversaria e solo nell’area di rigore dell’Atalanta è riuscito a eludere l’intervento di tutti i suoi avversari con due finte, prima di calciare forte verso la porta di Musso che non ha potuto fare altro che guardare il pallone spengersi in fondo alla rete. Al momento del tiro in area di rigore dell’Atalanta c’era solodel Napoli, contro 7 ...

