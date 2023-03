Uomini e Donne, su TikTok chiedono a Carola di Federico: lei risponde così (Di sabato 11 marzo 2023) Durante il trono di Federico Nicotera a Uomini e Donne, la corteggiatrice Carola Carpanelli è stata spesso accusata di utilizzare troppo spesso i social, persino dallo stesso tronista (che oggi, dopo averla scelta, è il suo fidanzato). Ha sorpreso tutti, dunque, che dopo la scelta la bella Carola sia subito tornata su TikTok con dei video dove balla e canta. Gli haters non hanno perso neanche un secondo a chiederle cosa ne pensasse ora Federico di questa sua mania di protagonismo sui vari social. E la risposta è stata sorprendente. Uomini e Donne, Carola Carpanelli replica agli haters: “Federico è contento” “Federico? É contento” ha risposto candidamente Carola ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 marzo 2023) Durante il trono diNicotera a, la corteggiatriceCarpanelli è stata spesso accusata di utilizzare troppo spesso i social, persino dallo stesso tronista (che oggi, dopo averla scelta, è il suo fidanzato). Ha sorpreso tutti, dunque, che dopo la scelta la bellasia subito tornata sucon dei video dove balla e canta. Gli haters non hanno perso neanche un secondo a chiederle cosa ne pensasse oradi questa sua mania di protagonismo sui vari social. E la risposta è stata sorprendente.Carpanelli replica agli haters: “è contento” “? É contento” ha risposto candidamente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : In 500 nella notte a Crotone. In 24 ore soccorsi in mare 1.300 tra donne, uomini e bambini. La Guardia costiera chi… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - matteosalvinimi : Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango con… - _gyomei__ : RT @giuloveswomen: @stup_01 @_gyomei__ @Seghinho3 @Cjacm15 la maggior parte degli uomini sono come voi quindi sinceramente meglio che mi fa… - Alessan83492964 : RT @gibalda: La strada per la parità tra uomini e #donne è ancora lunga e impervia. Finché festeggeremo l'#8Marzo l'obiettivo sarà lontano.… -