Uomini e Donne, Luca Salatino preoccupato per un problema di salute: "A breve dovrò farmi operare"

La storia d'amore tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti prosegue a gonfie vele. Dopo aver lasciato la Casa del Grande Fratello Vip 7, il cuoco romano ha deciso di raggiungere la fidanzata lombarda a Como, dove attualmente convivono. Un'occasione, questa, per recuperare i tanti mesi che li hanno tenuti distanti. Da maggio, momento in cui sono usciti mano nella mano dal dating show Uomini e Donne, Luca e Soraia hanno trascorso poco tempo insieme. Dopo solo tre mesi, infatti, l'ex tronista è entrato nella Casa più spiata d'Italia, ma la mancanza della fidanzata e degli affetti lo hanno spinto ad abbandonare il gioco. Durante la permanenza nel loft di Cinecittà, Luca ha capito quanto davvero tenesse alla storia con Soraia e lei, di fronte alla malinconia del fidanzato, si è resa conto di ...

