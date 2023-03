Uomini e Donne brutto colpo, Lavinia rifiutata e abbandonata: cosa ha fatto Alessio (Di sabato 11 marzo 2023) Dramma sentimentale nell’ultimo appuntamento di Uomini e Donne: Lavinia non trattiene le lacrime quando scopre di essere stata rifiutata. Uomini e Donne è un programma sui sentimenti e sull’amore, i fan ricordano le coppie che si formano, quelle che s’innamorano e creano una famiglia, ma dimenticano che per arrivare a questo risultato, spesso e volentieri, i tronisti hanno spezzato il cuore di uno o più spasimanti. Il percorso verso “l’anima gemella“, infatti, è crudele, spietato e porta anche a dover prendere decisioni drastiche. Lavinia, shock a Uomini e Donne: abbandonata da tutti – Grantennistoscana.itPer esigenze di programma, ma anche per capire i propri sentimenti, i tronisti sono spronati ad avviare più ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 11 marzo 2023) Dramma sentimentale nell’ultimo appuntamento dinon trattiene le lacrime quando scopre di essere stataè un programma sui sentimenti e sull’amore, i fan ricordano le coppie che si formano, quelle che s’innamorano e creano una famiglia, ma dimenticano che per arrivare a questo risultato, spesso e volentieri, i tronisti hanno spezzato il cuore di uno o più spasimanti. Il percorso verso “l’anima gemella“, infatti, è crudele, spietato e porta anche a dover prendere decisioni drastiche., shock ada tutti – Grantennistoscana.itPer esigenze di programma, ma anche per capire i propri sentimenti, i tronisti sono spronati ad avviare più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RegLombardia : #GiuntaRegionale Questa mattina a Palazzo Lombardia il Presidente della Regione @FontanaPres ha presentato la nuova… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - matteosalvinimi : Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango con… - Jacquel75411915 : @deborah181710 Altra coppia nata a uomini e donne salatino e soraia e io li adoro - Anna64077341 : RT @cugusi1952: Io credo che per guidare un partito ci voglia un politico capace supportato da un'ottima squadra di dirigenti ,uomini e d… -