Uomini e Donne, Alice ha già dimenticato Federico? Il ritorno su IG: “Mi sento l’ultima” (Di sabato 11 marzo 2023) Alice Barisciani è tornata su Instagram dopo la scelta di Federico Nicotera, il tronista di Uomini e Donne che ha corteggiato per mesi ma che poi le ha preferito la rivale Carola Carpanelli. La 27enne toscana, che dall’esperienza nel programma ha ricavato un lavoro proprio nella redazione di Maria De Filippi, offertole dalla conduttrice in persona, ha pubblicato sul suo profilo alcuni post in cui appare bella e sorridente, al punto che qualcuno ha già malignato che il suo interesse per Federico sarebbe sparito tutto d’un tratto. L’ha già dimenticati? Il realtà, stando a una frase molto triste pubblicata, sembra proprio di no. Uomini e Donne, Alice Barisciani torna sui social più sexy che mai Come ormai è noto, nell’ultima registrazione ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 marzo 2023)Barisciani è tornata su Instagram dopo la scelta diNicotera, il tronista diche ha corteggiato per mesi ma che poi le ha preferito la rivale Carola Carpanelli. La 27enne toscana, che dall’esperienza nel programma ha ricavato un lavoro proprio nella redazione di Maria De Filippi, offertole dalla conduttrice in persona, ha pubblicato sul suo profilo alcuni post in cui appare bella e sorridente, al punto che qualcuno ha già malignato che il suo interesse persarebbe sparito tutto d’un tratto. L’ha già dimenticati? Il realtà, stando a una frase molto triste pubblicata, sembra proprio di no.Barisciani torna sui social più sexy che mai Come ormai è noto, nelregistrazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : In 500 nella notte a Crotone. In 24 ore soccorsi in mare 1.300 tra donne, uomini e bambini. La Guardia costiera chi… - SaveChildrenIT : Molti i fiori lasciati sulla spiaggia di #Cutro al termine della manifestazione nazionale contro le stragi in mare.… - DSantanche : Il turismo è fatto di servizi, che sono fatti da uomini e donne, non serve l'intelligenza artificiale, non servono… - brunogiordi : @andreastoolbox I ViVi NON SONO VANDALI MA I PARTIGIANI DEL NOSTRO SECOLO, UOMINI E DONNE CORAGGIOSI CHE NON HANNO… - ketygarsea : RT @Giulia14117031: Queste due donne sono entrate fidanzate dentro la casa del GF e si sono innamorate di questi uomini. Non vedo quale sia… -