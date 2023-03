Un’indagine letteraria | emotiva e autocoscienziale con al centro Etty Hillesum

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 marzo 2023) "Non credo che un libro possa cambiare la vita, credo però che possa cambiare qualcosa dentro di noi”, scrive Elisabetta Rasy, e dimostra come un libro possa avviare un gioco di rimandi, di rispecchiamenti, di scoperte rabdomantiche che rivelano a noi stessi quello che di noi non conosciamo. Nelle prime pagine di Dio ci vuole felici.o della giovinezza, titolo inaugurale della collana Scrittrici/Scrittori di HarperCollins, Rasy racconta perché ha scelto la ragazza ebrea olandese, morta ad Auschwitz il 30 novembre del 1943, come cuore di, attorno a quell’età contraddittoria, spensierata e infelice, che è la giovinezza. In un libro che non è una biografia, anche se ripercorre le tappe della vita di ...