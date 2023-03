Una figurina speciale da collezione, in ricordo di Federico Pisani e Alessandra Midali (Di sabato 11 marzo 2023) Bergamo non ha mai dimenticato Federico Pisani e la sua compagna Alessandra Midali, tragicamente scomparsi il il 12 febbraio 1997, quando entrambi persero la vita in un tragico incidente stradale. In loro ricordo Figurine Forever, associazione di collezionisti, ha deciso di stampare 114 copie. La figurina solidale fa parte di una collezione speciale di sticker celebrative è stata resa possibile grazie alla collaborazione e disponibilità delle famiglie Midali e Pisani. È disponibile online e anche in occasione dell’importante appuntamento di Lucca Collezionando, il 25 e 26 marzo 2023, allo stand di Figurine Forever e successivamente è prevista una presentazione anche a Bergamo per poi arrivare in tutta Italia, seguendo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) Bergamo non ha mai dimenticatoe la sua compagna, tragicamente scomparsi il il 12 febbraio 1997, quando entrambi persero la vita in un tragico incidente stradale. In loroFigurine Forever, associazione di collezionisti, ha deciso di stampare 114 copie. Lasolidale fa parte di unadi sticker celebrative è stata resa possibile grazie alla collaborazione e disponibilità delle famiglie. È disponibile online e anche in occasione dell’importante appuntamento di Lucca Collezionando, il 25 e 26 marzo 2023, allo stand di Figurine Forever e successivamente è prevista una presentazione anche a Bergamo per poi arrivare in tutta Italia, seguendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaffyM48 : @Antonio80155302 @carovana12 Ricordo che Schlein si rifiutò quando Bonaccini espresse il desiderio di averla come v… - GnrDre : @PatrickASRfan @soccorso_andrea Coinvolto in maniera brutale, e decisivo in maniera ineluttabile. Mi ricordo in es… - normassalv : @PBerizzi @ellyesse Avversario temuto la #Schlein? ?????? Sei serio? Sarei stato molto, ma molto più preoccupato, se f… - cuoredivetro3 : @leadileo Si ho voglia... ma non di una figurina... ?????? - aghiosxf : RT @gionibigud: Ricordo che ci piaceva un casino Bauman prima che una certa solita sinistra ne facesse una figurina Panini appiccicata stor… -