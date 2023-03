Un Futuro sempre più Aperto Ottocento partecipanti alle attività 'Costruisco la chitarra tutto da sola' (Di sabato 11 marzo 2023) Prosegue a gonfie vele il progetto organizzato come capofila dalla comunità educativa Casa sulla Roccia . Organizzate escursioni alla scoperta del territorio e della Lunigiana. Il contributo di ... Leggi su lanazione (Di sabato 11 marzo 2023) Prosegue a gonfie vele il progetto organizzato come capofila dalla comunità educativa Casa sulla Roccia . Organizzate escursioni alla scoperta del territorio e della Lunigiana. Il contributo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter in crisi e Inzaghi sempre più in bilico. Martedì a Porto il tecnico si gioca il futuro #SpeziaInter - FrancescoLollo1 : Generazione Terra, un grande SUCCESSO!???? Il boom di domande, per accedere ai fondi messi a disposizione dei giovani… - orosan1 : @LucioMalan Se fossi africano o afgano o altro sarei su quei barconi meglio morire per un futuro che di fame,chi em… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Inter in crisi e Inzaghi sempre più in bilico. Martedì a Porto il tecnico si gioca il futuro #SpeziaInter - Rosapeli1 : RT @Teresa02247224: Le nostre sorelle nel mondo stanno lottando per il diritto alla vita, al futuro, alla libertà e all' autodeterminazione… -