Un ciclista deve rispettare il semaforo? E lo stop? Cosa devi assolutamente sapere (Di sabato 11 marzo 2023) Un ciclista è tenuto a rispettare il codice della strada come gli automobilisti, ma a volte sorgono dubbi che possono causare incidenti anche gravi. Soprattutto in primavera e in estate nelle strade cittadine tornano a farsi vedere le biciclette. Anche se questo mezzo di locomozione è amico dell’ambiente, fa bene alla salute e permette di alleggerire il traffico cittadino, può causare grandi problemi a livello di ordine stradale. Grantennistoscana.itPer questo motivo è fondamentale che gli automobilisti sappiano con precisione come comportarsi nelle situazioni più problematiche, quando per esempio si trovano ad affiancare una bicicletta a un incrocio. Gran parte degli incidenti e delle “incomprensioni” tra ciclisti e automobilisti nasce infatti dalla poca conoscenza dei doveri e delle “buone abitudini” di ognuno: facciamo un po’ di chiarezza! Come ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 11 marzo 2023) Unè tenuto ail codice della strada come gli automobilisti, ma a volte sorgono dubbi che possono causare incidenti anche gravi. Soprattutto in primavera e in estate nelle strade cittadine tornano a farsi vedere le biciclette. Anche se questo mezzo di locomozione è amico dell’ambiente, fa bene alla salute e permette di alleggerire il traffico cittadino, può causare grandi problemi a livello di ordine stradale. Grantennistoscana.itPer questo motivo è fondamentale che gli automobilisti sappiano con precisione come comportarsi nelle situazioni più problematiche, quando per esempio si trovano ad affiancare una bicicletta a un incrocio. Gran parte degli incidenti e delle “incomprensioni” tra ciclisti e automobilisti nasce infatti dalla poca conoscenza dei doveri e delle “buone abitudini” di ognuno: facciamo un po’ di chiarezza! Come ...

