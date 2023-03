Ultim’ora | sta accadendo all’esterno del Maradona | c’entrano gli ultras

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 marzo 2023) Ormai ci siamo, manca davvero poco al fischio d’inizio tra Napoli e Atalanta, sfida valida per la 26esima giornata di Serie A. Sarà una sfida davvero importante per ambedue le compagini: da un lato gli azzurri voglio riscattare l’ultima sconfitta contro la Lazio, dall’altro l’Atalanta, che viene da un periodo privo di risultati, deve fare punti per avvicinarsi alla zona Champions League. Gli azzurri potranno contare su una fetta di pubblico importante, anche questa volta i tifosi hanno risposto presente e ilva verso il tutto esaurito per l’ennesima volta. Notizia sulle bandiere: le ultime dalIn particolare, i partenopei potranno contare anche sulla presenza degliche, a differenza di quanto accaduto nelle ultime partite, presenzieranno sugli spalti per sostenere la squadra. Nello specifico, i ...