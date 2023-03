Ultim’ora Sky | non ci sarà contro il Napoli | mossa a sorpresa di Gaspeini

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 marzo 2023) Manca sempre al match trae Atalanta, gli azzurri dovranno riscattarsi dopo l’ultima sconfitta casalingala Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Come accaduto sempre in questa stagione, i partenopei potranno contare su una cornice di pubblico importante, i tifosi hanno risposto presente: il Maradonasold-out. Stadio Maradonauna sfida importante: ilvuole riprendere il proprio cammino in campionato e sfruttare la sconfitta dell’Inter di ierilo Spezia per allungare ulteriormente. D’altro canto, la dea, che non sta vivendo un periodo facile, ha bisogno di punti per tornare in corsa per la zona Champions League.-Atalanta, le probabili formazioni Spalletti dovrà fare a meno di Mario Rui squalificato e degli ...