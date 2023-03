Ultim’ora, Meret in panchina gioca Gollini: svelato il motivo (Di sabato 11 marzo 2023) Siamo davvero agli sgoccioli, il match tra Napoli e Atalanta sta per iniziare, gli azzurri vogliono tornare alla vittoria dopo la disfatta contro la Lazio guidata dall’ex Sarri. I partenopei avranno di fronte a sé l’Atalanta di Gasperini pronta a fare punti al Maradona per tornare in piena corsa per la Champions League. Tuttavia, per questa sfida, rispetto alle prime formazioni ufficiali, c’è una novità assoluta per il Napoli, infatti, tra i pali ci sarà Pierluigi Gollini che, dunque, giocherà al posto di Meret. Gollini, Napoli Il portiere, giunto a Napoli nella sessione invernale di mercato, è al suo esordio con la maglia azzurra. Alex Meret siederà in panchina a causa di un dolore al polso che durante il riscaldamento si è acutizzato, pertanto, Spalletti ha preferito non ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Siamo davvero agli sgoccioli, il match tra Napoli e Atalanta sta per iniziare, gli azzurri vogliono tornare alla vittoria dopo la disfatta contro la Lazio guidata dall’ex Sarri. I partenopei avranno di fronte a sé l’Atalanta di Gasperini pronta a fare punti al Maradona per tornare in piena corsa per la Champions League. Tuttavia, per questa sfida, rispetto alle prime formazioni ufficiali, c’è una novità assoluta per il Napoli, infatti, tra i pali ci sarà Pierluigiche, dunque, giocherà al posto di, Napoli Il portiere, giunto a Napoli nella sessione invernale di mercato, è al suo esordio con la maglia azzurra. Alexsiederà ina causa di un dolore al polso che durante il riscaldamento si è acutizzato, pertanto, Spalletti ha preferito non ...

