Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, nessuna crisi nella coppia: sui social le foto che smentiscono la rottura (Di sabato 11 marzo 2023) Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, stanno ancora insieme. nessuna crisi, né rottura. La notizia di un rapporto incrinato tra i due, lanciata alcuni giorni fa dal settimanale Chi, era rimbalzata a gran velocità sui rotocalchi di gossip e su numerosi siti, complice l’assenza dai social di foto che ritraessero il cantautore e la fidanzata insieme. A smentire l’indiscrezione lo stesso artista che ieri, in occasione del compleanno di Jacqueline, ha pubblicato su Instagram quattro scatti in sua compagnia. A corredo delle immagini, la dedica attraverso i versi di Amare, brano del suo quinto album in studio, Alba: “Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda”. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023)Di, figlia di Heather Parisi, stanno ancora insieme., né. La notizia di un rapporto incrinato tra i due, lanciata alcuni giorni fa dal settimanale Chi, era rimbalzata a gran velocità sui rotocalchi di gossip e su numerosi siti, complice l’assenza daidiche ritraessero il cantautore e la fidanzata insieme. A smentire l’indiscrezione lo stesso artista che ieri, in occasione del compleanno di, ha pubblicato su Instagram quattro scatti in sua compagnia. A corredo delle immagini, la dedica attraverso i versi di Amare, brano del suo quinto album in studio, Alba: “Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda”. Una ...

