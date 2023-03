Ultime Notizie – Voghera, Adriatici rinuncia a udienza preliminare e chiede giudizio immediato (Di sabato 11 marzo 2023) L’ex assessore alla sicurezza del Comune di Voghera, Massimo Adriatici, imputato di eccesso colposo in legittima difesa nel procedimento penale conseguente alla morte di Boussettoui Yunes, avvenuta nella piazza della cittadina lombarda nel luglio 2021, lo scorso 8 marzo ha depositato atto di rinuncia all’udienza preliminare fissata per il 13 marzo, con richiesta al gup, Pasquale Villani, di emissione del decreto di giudizio immediato. Lo comunicano in una nota i legali di Adriatici, Gabriele Pipicelli e Colette Gazzaniga, a cui si aggiunge l’avvocato Luca Gastini. “Questa scelta – sottolinea la nota del collegio difensivo dell’ex assessore – è sorretta dalla sua volontà di chiarire i fatti in un pubblico processo, evitando così il rinnovarsi della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 marzo 2023) L’ex assessore alla sicurezza del Comune di, Massimo, imputato di eccesso colposo in legittima difesa nel procedimento penale conseguente alla morte di Boussettoui Yunes, avvenuta nella piazza della cittadina lombarda nel luglio 2021, lo scorso 8 marzo ha depositato atto diall’fissata per il 13 marzo, con richiesta al gup, Pasquale Villani, di emissione del decreto di. Lo comunicano in una nota i legali di, Gabriele Pipicelli e Colette Gazzaniga, a cui si aggiunge l’avvocato Luca Gastini. “Questa scelta – sottolinea la nota del collegio difensivo dell’ex assessore – è sorretta dalla sua volontà di chiarire i fatti in un pubblico processo, evitando così il rinnovarsi della ...

