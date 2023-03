Ultime Notizie – Ucraina, Prigozhin: “Mi candiderò presidente contro Zelensky” (Di sabato 11 marzo 2023) Il capo del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali dell’anno prossimo “in Ucraina”. “L’importante annuncio” è arrivato in un messaggio video, registrato mentre sullo sfondo si sentono colpi d’arma da fuoco, presumibilmente dal fronte di Bakhmut. Prigozhin, 61 anni, ha detto che si candiderà contro l’attuale presidente Volodymyr Zelensky e il suo predecessore Petro Poroshenko. Il capo dei mercenari russi della Wagner è poi tornato a chiedere munizioni, in particolare 10mila tonnellate, per poter continuare a combattere a Bakhmut. La richiesta nel video dove Prigozhin si mostra in piedi sul tetto di una casa distrutta che si troverebbe a 1,2 km dal centro di Bakhmut. “Vinceremo”, ha dichiarato il capo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 marzo 2023) Il capo del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny, ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali dell’anno prossimo “in”. “L’importante annuncio” è arrivato in un messaggio video, registrato mentre sullo sfondo si sentono colpi d’arma da fuoco, presumibilmente dal fronte di Bakhmut., 61 anni, ha detto che si candideràl’attualeVolodymyre il suo predecessore Petro Poroshenko. Il capo dei mercenari russi della Wagner è poi tornato a chiedere munizioni, in particolare 10mila tonnellate, per poter continuare a combattere a Bakhmut. La richiesta nel video dovesi mostra in piedi sul tetto di una casa distrutta che si troverebbe a 1,2 km dal centro di Bakhmut. “Vinceremo”, ha dichiarato il capo ...

