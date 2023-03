Ultime Notizie – Ucraina, 007 Gb: "Bakhmut una 'killing zone" (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Nella città di Bakhmut la linea del fronte è diventata una ‘zona di neutralizzazione’ che impedisce ai mercenari del gruppo Wagner di avanzare in direzione ovest. Tuttavia le forze dell’Ucraina restano vulnerabili ai continui tentativi della Russia di aggirare le loro linee di difesa da nord e da sud. Questo quanto spiega l’intelligence britannica nell’ultimo rapporto sulla situazione dei combattimenti in Ucraina divulgato dal ministero della Difesa di Londra. “Negli ultimi quattro giorni – vi si legge – le forze del Gruppo Wagner hanno preso il controllo della maggior parte del settore orientale della città di Bakhmut, nel Donbass. Nel centro della città, il fiume Bakhmutka ora segna la linea del fronte. Le forze ucraine controllano la parte occidentale della città e hanno demolito i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Nella città dila linea del fronte è diventata una ‘zona di neutralizzazione’ che impedisce ai mercenari del gruppo Wagner di avanzare in direzione ovest. Tuttavia le forze dell’restano vulnerabili ai continui tentativi della Russia di aggirare le loro linee di difesa da nord e da sud. Questo quanto spiega l’intelligence britannica nell’ultimo rapporto sulla situazione dei combattimenti indivulgato dal ministero della Difesa di Londra. “Negli ultimi quattro giorni – vi si legge – le forze del Gruppo Wagner hanno preso il controllo della maggior parte del settore orientale della città di, nel Donbass. Nel centro della città, il fiumeka ora segna la linea del fronte. Le forze ucraine controllano la parte occidentale della città e hanno demolito i ...

