Ultime Notizie – Terremoto oggi in provincia di Udine

(Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata poco prima delle quattro del mattino a 5 km dal comune di Preone, in provincia di Udine. Il Terremoto, secondo l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuto a 11 km di profondità.

