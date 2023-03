Ultime Notizie – Terremoto oggi in Calabria, scossa magnitudo 3.8 in provincia di Cosenza (Di sabato 11 marzo 2023) Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 11.58 a 2 km dal comune di San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Terremoto è avvenuto a una profondità di 83 km. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 marzo 2023) Unadi3.8 è stata registrata alle 11.58 a 2 km dal comune di San Donato di Ninea, indi. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ilè avvenuto a una profondità di 83 km. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mick_a9 : Presente quando ne lasci morire 74 e dal culo sporco corri a salvarne altri 1000? #Meloni #Salvini… - ButtiGrazia : Ucraina ultime notizie. Orban: «Occidente sta per valutare l’invio di truppe a Kiev» - Zelensky, con Norvegia discu… - marcolombardi24 : #NapoliAtalanta, rifinitura al Gaetano Scirea per i bergamaschi: per @CalcioNapoli24 le ultime in vista della parti… - Ansa_ER : Trovato morto in casa a Modena,al setaccio tabulati telefono. Carabinieri cercano chi ha trascorso ultime ore con i… - Tutto_CalcioNew : #Roma, Andrea #Belotti operato alla mano: le ultime #tuttocalcionews #calcio -