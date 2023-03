Ultime Notizie – Shiffrin, vittoria numero 87 e supera Stenmark: è la più vincente di sempre (Di sabato 11 marzo 2023) Mikaela Shiffrin completa la scalata e mette definitivamente la freccia nei confronti di Ingemar Stenmark con la vittoria numero 87 della carriera in Coppa del mondo nello slalom femminile di Are, ultima gara prima delle finali di Soldeu previste la settimana prossima. La campionessa statunitense diventa in solitaria la sciatrice più vincente nella storia con la consueta dimostrazione di superiorità, in cui ha distanziato la concorrenza in una prima manche vicina alla perfezione, e nella seconda ha controllato la situazione, fino a tagliare il traguardo con il tempo complessivo di 1’42”. Alle sue spalle si è piazzata Wendy Holdener con un distacco di 92 centesimi, completa il podio la padrona di casa Anna Swenn Larsson a 96 centesimi. La squadra italiana mette una atleta a punti con la buona ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 marzo 2023) Mikaelacompleta la scalata e mette definitivamente la freccia nei confronti di Ingemarcon la87 della carriera in Coppa del mondo nello slalom femminile di Are, ultima gara prima delle finali di Soldeu previste la settimana prossima. La campionessa statunitense diventa in solitaria la sciatrice piùnella storia con la consueta dimostrazione di superiorità, in cui ha distanziato la concorrenza in una prima manche vicina alla perfezione, e nella seconda ha controllato la situazione, fino a tagliare il traguardo con il tempo complessivo di 1’42”. Alle sue spalle si è piazzata Wendy Holdener con un distacco di 92 centesimi, completa il podio la padrona di casa Anna Swenn Larsson a 96 centesimi. La squadra italiana mette una atleta a punti con la buona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Milan-Salernitana, probabili formazioni: ballottaggio in attacco per il Diavolo - ubernograzie : Abusivismo sfrenato, risse e illegalità agli aeroporti di Ciampino e Fiumicino. Arriva la stretta sui controlli - I… - Alessan15117134 : @RaffaeleFitto @netanyahu @GiorgiaMeloni Va bene tutto, però chissà oerche questo è definito attacco terroristic… - QdSit : Emergenza migranti senza tregua, attivati trasferimenti e aiuti per Lampedusa - zivkomir : @realvarriale Ciao Henry, sentite le ultime notizie dal Consiglio di Stato, oppure sei solo uno Ziliani che non è r… -