Ultime Notizie Serie A: l’Inter crolla a La Spezia, parlano Inzaghi e Semplici (Di sabato 11 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 10 MARZO Spezia, Semplici: «Ribattuto colpo su colpo. Da quando sono arrivato…» Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo il colpaccio della formazione ligure contro l’Inter. Inter, Inzaghi: «Non ci sta perdere con lo Spezia, mi prendo le mie responsabilità» Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri contro lo Spezia: le sue dichiarazioni. Napoli, Spalletti: «Contro l’Atalanta il risultato finale te lo devi meritare per portarlo a casa» Luciano Spalletti, allenatore ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 10 MARZO: «Ribattuto colpo su colpo. Da quando sono arrivato…» Leonardo, allenatore dello, ha parlato dopo il colpaccio della formazione ligure contro. Inter,: «Non ci sta perdere con lo, mi prendo le mie responsabilità» Simone, tecnico del, ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri contro lo: le sue dichiarazioni. Napoli, Spalletti: «Contro l’Atalanta il risultato finale te lo devi meritare per portarlo a casa» Luciano Spalletti, allenatore ...

