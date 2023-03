Ultime Notizie Serie A: la decisione sulla carta segreta, parla Allegri (Di sabato 11 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Juve, parla Allegri Le parole dell’allenatore alla vigilia di Juve-Sampdoria. Juve, la decisione sulla carta segreta Il Consiglio di Stato si è espresso sulla carta segreta da presentare alla Juventus. Inter, la società è stufa e Inzaghi rischia la panchina Dopo la sconfitta contro lo Spezia, ora Inzaghi rischia il posto decisive le prossime partite soprattutto quella di Champions contro il Porto. 10 MARZO Spezia, Semplici: «Ribattuto colpo su colpo. Da quando sono arrivato…» Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Juve,Le parole dell’allenatore alla vigilia di Juve-Sampdoria. Juve, laIl Consiglio di Stato si è espressoda presentare alla Juventus. Inter, la società è stufa e Inzaghi rischia la panchina Dopo la sconfitta contro lo Spezia, ora Inzaghi rischia il posto decisive le prossime partite soprattutto quella di Champions contro il Porto. 10 MARZO Spezia, Semplici: «Ribattuto colpo su colpo. Da quando sono arrivato…» Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enzoluna69 : @lastregabianca @Anna11563647 No, non può. Dopo le ultime notizie è tornato a nascondersi come un ?? - Gianga87 : Guardia Costiera, salvati oltre 1.200 migranti nelle ultime ore - Cronaca - ANSA - RedazioneDedalo : Roma - Cassazione ribalta sentenza Ferdico - Italia_Notizie : Oltre 1.200 migranti soccorsi nelle ultime ore dalla Guardia costiera - Luxgraph : Oltre 1.200 migranti soccorsi nelle ultime ore dalla Guardia costiera #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -