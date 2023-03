Ultime Notizie Roma del 11-03-2023 ore 18:10 (Di sabato 11 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Cutro la 74a vittime una bimba di 5-6 anni al via la manifestazione per verità e Giustizia il corpo recuperato dopo 15 giorni dei Vigili del Fuoco 30 pullman arrivati da diverse regioni del centro-sud una diciottenne è stata trovata priva di sensi lunedì mattina a casa di un’amica nel centro di Monza Dopo una serata tranquilla Al termine della quale secondo le testimonianze si sarebbe addormentata normalmente nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale San Gerardo è stato constatato il decesso per arresto cardiocircolatorio nella vita ce ne sono state trovate bottiglie di superalcolici psicofarmaci non è chiaro quante persone abbiano partecipato alla festa si attende l’autopsia per accertare le cause della morte sulla quale Indaga la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Cutro la 74a vittime una bimba di 5-6 anni al via la manifestazione per verità e Giustizia il corpo recuperato dopo 15 giorni dei Vigili del Fuoco 30 pullman arrivati da diverse regioni del centro-sud una diciottenne è stata trovata priva di sensi lunedì mattina a casa di un’amica nel centro di Monza Dopo una serata tranquilla Al termine della quale secondo le testimonianze si sarebbe addormentata normalmente nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale San Gerardo è stato constatato il decesso per arresto cardiocircolatorio nella vita ce ne sono state trovate bottiglie di superalcolici psicofarmaci non è chiaro quante persone abbiano partecipato alla festa si attende l’autopsia per accertare le cause della morte sulla quale Indaga la ...

