Ultime Notizie Roma del 11-03-2023 ore 17 | 10

(Di sabato 11 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oltre 1000 migranti sono arrivati nei porti della Calabria nelleore poco dopo mezzanotte attraccata al porto di Crotone un’imbarcazione che trasportava quasi 500 migranti soccorsi al largo della Costa calabrese della Guardia Costiera in mattinata invece arrivato al porto di Reggio Calabria la nave Diciotti e pertinente la classe Dattilo della Guardia Costiera con a bordo 584 migranti intatto a Steccato di Cutro è stato recuperato il corpo di non bambini di 5-6 anni si tratta della 74a vittima del naufragio avvenuto lo scorso XXVI febbraio l’ultima giovanissima vittima accertata è La trentesima minore la ventunesima compresa nella fascia dei 30 12 anni oggi proprio sul luogo della tragedia di Cutro si svolge la manifestazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dolores20943592 : RT @natalinogori51: DALLE MIE PARTI LA CHIAMANO INVASIONE, DALLE VOSTRE? Guardia Costiera, salvati oltre 1.200 migranti nelle ultime ore -… - fisco24_info : Moldavia, trovati 2 droni nel bagaglio di un passeggero ucraino: Nelle ultime settimane intensificati i controlli s… - giusev76 : RT @ultimoranet: #UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE - Papa Francesco: visiterò Kiev a condizione di andare anche a Mosca - Cnn: la Russia ha inv… - MarcoRosso3 : RT @ultimoranet: #UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE - Papa Francesco: visiterò Kiev a condizione di andare anche a Mosca - Cnn: la Russia ha inv… - FabriMilito : RT @CalcioNews24: Rilanciato l'hashtag #GravinaOut dopo le ultime notizie sulla #CartaCovisoc -

È in arrivo la soluzione per chi ha già dato l'anticipo per lavori come l'installazione di caldaie e infissi e ora rischia di restare penalizzato dallo stop allo sconto in fattura. Tra le modifiche al ...Il fallimento della Silicon Valley Bank continua a preoccupare i mercato a livello internazionale, soprattutto dopo il venerdì nero di ieri ed i timori di contagio. Nelleore però anche Elon Musk ha mostrato interesse a rilevare l'istituto finanziario specializzato nel finanziamento di startup. Il CEO di Twitter, nella notte, si è detto 'aperto all'idea' di ...Rugby Sei Nazioni diretta live oggi 11 marzo Italia - Galles 3 - 22 Primo tempo Azzurri non pervenuti nel primo tempo contro il Galles che nelle prime tre partite del Sei Nazioni aveva segnato solo 3 ...

Covid, le notizie di oggi. Iss, Rt a 0,97 in aumento rispetto a 7 giorni fa Sky Tg24

(ANSA) - TREVISO, 11 MAR - Al Palasport di Ponte di Piave (Treviso) una folla commossa di circa 500 persone ha salutato per l'ultima volta Eralda Spahillari, la 19enne morta nell'incidente avvenuto ...(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAR - L'ex vice presidente Usa e paladino dell'ambiente Al Gore ha avvertito Joe Biden che sarebbe "irresponsabile" dare il via libera a un controverso mega progetto di ...