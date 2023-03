Ultime Notizie Roma del 11-03-2023 ore 14:10 (Di sabato 11 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio che di Monza Indaga sulla morte di una diciottenne deceduta dopo aver trascorso una serata a casa di amici e durante la quale probabilmente assunto alcol e psicofarmaci l’allarme è scattato lunedì mattina 6 marzo quando la ragazza è stata trovata priva di conoscenza sul letto da una delle sue amiche e dal padre di quest’ultima nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale San Gerardo la studentessa è morta per un arresto cardiocircolatorio Dalle indagini è emerso che nelle abitazioni siano state trovate diverse bottiglie di alcolici tra cui Whisky il corpo di una bambina di 5 anni è stato recuperato a Steccato di Cutro Crotone si tratta della 74a vittime del naufragio del barcone carico di migranti schiantandosi contro una secca il 26 febbraio il cadavere che ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio che di Monza Indaga sulla morte di una diciottenne deceduta dopo aver trascorso una serata a casa di amici e durante la quale probabilmente assunto alcol e psicofarmaci l’allarme è scattato lunedì mattina 6 marzo quando la ragazza è stata trovata priva di conoscenza sul letto da una delle sue amiche e dal padre di quest’ultima nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale San Gerardo la studentessa è morta per un arresto cardiocircolatorio Dalle indagini è emerso che nelle abitazioni siano state trovate diverse bottiglie di alcolici tra cui Whisky il corpo di una bambina di 5 anni è stato recuperato a Steccato di Cutro Crotone si tratta della 74a vittime del naufragio del barcone carico di migranti schiantandosi contro una secca il 26 febbraio il cadavere che ...

