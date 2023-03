Ultime Notizie Roma del 11-03-2023 ore 11:10 (Di sabato 11 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale sabato 11 marzo Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno è attaccato al porto di Crotone poco dopo la mezzanotte e 30 un’imbarcazione che trasportava circa 500 migranti soccorsi al largo della Costa calabrese dalla guardia costiera si tratta di un peschereccio in pessime condizioni che stava navigando in un mare forza 6 La barca è arrivata asportata da 3 motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone protetta da un rimorchiatore l’operazione di sbarco sono iniziati e poco prima dell’una migranti sono stati poi quando ti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto sono tutti in salvo a bordo secondo i primi riscontri ci sarebbero solo uomini ed alcuni Minori in gran parte provenienti dall’afghanistan l’operazione di coordinate dalla prefettura di Crotone sono stati svolti dalla polizia i profughi sono stati Condotti ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 marzo 2023)dailynews radiogiornale sabato 11 marzo Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno è attaccato al porto di Crotone poco dopo la mezzanotte e 30 un’imbarcazione che trasportava circa 500 migranti soccorsi al largo della Costa calabrese dalla guardia costiera si tratta di un peschereccio in pessime condizioni che stava navigando in un mare forza 6 La barca è arrivata asportata da 3 motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone protetta da un rimorchiatore l’operazione di sbarco sono iniziati e poco prima dell’una migranti sono stati poi quando ti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto sono tutti in salvo a bordo secondo i primi riscontri ci sarebbero solo uomini ed alcuni Minori in gran parte provenienti dall’afghanistan l’operazione di coordinate dalla prefettura di Crotone sono stati svolti dalla polizia i profughi sono stati Condotti ...

