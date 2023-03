Ultime Notizie Roma del 11-03-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 marzo 2023)dailynews radiogiornale sabato 11 marzo Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano la guardia costiera è intervenuta ieri in soccorso di circa 1300 persone su imbarcazioni che hanno cercato di raggiungere l’Italia 3 motovedette hanno operato a circa 70 miglia a sud di per prestare soccorso ad un barcone con circa 500 migranti a bordo altre unità della Guardia Costiera nave Dattilo ulteriori 3 motovedette hanno prestato soccorso ad altri due balconi con un totale di circa 800 migranti a bordo le operazioni proseguiranno nelle prossime ore anche con l’Impiego di un aereo di Nave torte di Nave Visalli della Guardia Costiera oltre 480 immigranti invece soccorso in mare dalla nave Diciotti stavo facendo rotta verso Lampedusa per trasferito centinaia di ospiti dallo spot tour isola intanto continuano gli sbarchi altri 188 profughi ...