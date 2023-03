Ultime Notizie – “Paul Auster ha il cancro” | l’annuncio della moglie

(Di sabato 11 marzo 2023) “Sono stata lontana da Instagram per un lungo periodo. Purtroppo a mio marito è stato diagnosticato una dicembre. Si sta curando ora a New York allo Sloan Kettering. Stiamo vivendo in quella che io chiamo la ‘cancerland’ “. E’ il drammatico annuncio dato su Instagram dalladello scrittore, Siri Hustvedt. E ha aggiunto: “Molte persone hanno attraverso questi confini. O perché erano malati o perché qualcuno vicino a loro, genitori, figli, amici, ha o ha avuto il. Così diverso da qualsiasi persona. I corpi degli esseri umani sono uguali, ma nessuno è simile all’altro. Alcuni sopravvivono, alcuni muoiono. Ma vivere da vicino questa realtà- scrive ancora Siri Hustvedt – ti cambia la vita di ogni giorno”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sono numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelleore in città e in provincia per la caduta di alberi, pali e cornicioni ...La Guardia Costiera ha salvato, nelleore, oltre 1.200 migranti. Sono ancora in corso i soccorsi coordinati dal Centro Nazionale del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera delle due ...La squadra di mister Lauro tornerà in campo martedì 14 marzo alle 18 contro la Fermana, una delleoccasioni per sbloccarsi anche davanti al proprio pubblico prima dell'arrivo di formazioni d'...

Covid, le notizie di oggi. Iss, Rt a 0,97 in aumento rispetto a 7 giorni fa Sky Tg24

Tadej Pogacar ha vinto la settima tappa della Tirreno-Adriatico 2023, imponendosi sull’arrivo in salita al Col de la Couillole. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano 5,5 chilometri… ...Un migliaio di persone controllate e più di 8 chili di droga sequestrati è il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio interforze, coordinati nell’ultima settimana dal Questore ...