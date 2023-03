Ultime Notizie – Nord Stream, sabotaggio compiuto da 6 uomini: la ricostruzione (Di sabato 11 marzo 2023) Il sabotaggio del gasdotto Nord Stream a settembre 2022 è stato compiuto da una squadra di sommozzatori che hanno utilizzato uno yacht noleggiato, lungo di 15 metri, chiamato Andromeda. Questa la ricostruzione fatta dal settimanale di Amburgo ‘Der Spiegel’, che ha tracciato la rotta dell’Andromeda a partire dal porto di Rostock, in Germaniam il 6 settembre fino all’isola tedesca di Ruegen e infine all’isola danese di Christiansø, vicino al luogo delle esplosioni del 26 settembre. Gli interrogativi riguardano la quantità di esplosivo usato per il sabotaggio, probabilmente consistente in diverse centinaia di chilogrammi di materiale, e tutta l’attrezzatura subacquea da trasportare e di contro le dimensioni relativamente ridotte del natante. Questo ha fatto sorgere il dubbio della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 marzo 2023) Ildel gasdottoa settembre 2022 è statoda una squadra di sommozzatori che hanno utilizzato uno yacht noleggiato, lungo di 15 metri, chiamato Andromeda. Questa lafatta dal settimanale di Amburgo ‘Der Spiegel’, che ha tracciato la rotta dell’Andromeda a partire dal porto di Rostock, in Germaniam il 6 settembre fino all’isola tedesca di Ruegen e infine all’isola danese di Christiansø, vicino al luogo delle esplosioni del 26 settembre. Gli interrogativi riguardano la quantità di esplosivo usato per il, probabilmente consistente in diverse centinaia di chilogrammi di materiale, e tutta l’attrezzatura subacquea da trasportare e di contro le dimensioni relativamente ridotte del natante. Questo ha fatto sorgere il dubbio della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Milan-Salernitana, probabili formazioni: ballottaggio in attacco per il Diavolo - ubernograzie : Abusivismo sfrenato, risse e illegalità agli aeroporti di Ciampino e Fiumicino. Arriva la stretta sui controlli - I… - Alessan15117134 : @RaffaeleFitto @netanyahu @GiorgiaMeloni Va bene tutto, però chissà oerche questo è definito attacco terroristic… - QdSit : Emergenza migranti senza tregua, attivati trasferimenti e aiuti per Lampedusa - zivkomir : @realvarriale Ciao Henry, sentite le ultime notizie dal Consiglio di Stato, oppure sei solo uno Ziliani che non è r… -