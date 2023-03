Ultime Notizie – Monza | pappa le va di traverso | bimba di 8 mesi muore in ospedale

(Di sabato 11 marzo 2023) Una bambina di 8è morta lo scorso sabato, 4 marzo, dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’San Gerardo di, dove era stata portata in gravi condizioni, dopo essersi soffocata mangiando la. Quattro giorni fa sulla piattaforma ‘Gofundme’ è stata avviata una raccolta fondi destinata alla famiglia. “Anche chi non ti ha conosciuta conosceva una parte di te atle persone che ti vogliono bene. Ed è per loro questo semplice gesto di vicinanza, certi che sapranno come trarre del bene e fare del bene, anche in una situazione cosi difficile”, si legge sull’annuncio, che ha già raccolto 1.225 euro, a fronte dei 1.500 che si poneva come obiettivo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoRosso3 : RT @ultimoranet: #UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE - Papa Francesco: visiterò Kiev a condizione di andare anche a Mosca - Cnn: la Russia ha inv… - FabriMilito : RT @CalcioNews24: Rilanciato l'hashtag #GravinaOut dopo le ultime notizie sulla #CartaCovisoc - ennatrasporti : Roma - Cassazione ribalta sentenza Ferdico - wam_the : Concorsi Ministero Giustizia 2023: 13mila posti, come fare -

Oltre mille migranti sono arrivati nei porti della Calabria nelleore. Poco dopo mezzanotte è attraccata al porto di Crotone un'imbarcazione che trasportava quasi 500 migranti soccorsi al largo della costa calabrese dalla Guardia costiera ( LO SPECIALE ...Rugby Sei Nazioni diretta live oggi 11 marzo Italia - Galles 3 - 22 Primo tempo Azzurri non pervenuti nel primo tempo contro il Galles che nelle prime tre partite del Sei Nazioni aveva segnato solo 3 ...La avrà accesso alla ' '. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo l'istanza della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la consegna del documento ai legali e ai consulenti ...

Covid, le notizie di oggi. Iss, Rt a 0,97 in aumento rispetto a 7 giorni fa Sky Tg24

Franck Kessié – interlive.it Stando alle ultime indiscrezioni, il club nerazzurro avrebbe intensificato i contatti con il Barcellona per riportare in Serie A il caro Franck. Il club spagnolo non ...(ANSA) - ROME, MAR 11 - At least 5,000 people marched at the Calabrian town of Cutro, site of the February 26 migrants disaster that has killed at least 74 people including at least 30 childen, on ...