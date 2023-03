Ultime Notizie – Migranti | sbarchi senza sosta | in 500 arrivati nella notte a Crotone

(Di sabato 11 marzo 2023) Sonoverso mezzae mezza nel porto di, a bordo di diverse imbarcazioni della Guardia costiera e di un rimorchiatore, i circa 500soccorsi nello Ionio dalle motovedette della Capitaneria di porto. Le operazioni di sbarco sono iniziate solo dopo l’una di. Al porto in moto la macchina organizzativa con ambulanze e mezzi di soccorso della Croce rossa, con i sanitari pronti a fornire la prima assistenza. A bordo ci sarebbero numerosi minori e molte donne. Isaranno trasferiti al Cara di Isola di Capo Rizzuto. “Non è stato possibile effettuare il trasbordo deisulle unità della Guardia costiera a causa delle condizioni meteomarine avverse”, ecco perché il peschereccio con circa 500 persone a bordo ha fatto ingresso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pomeriggio5 : Tra pochissimo a #Pomeriggio5 tante notizie di attualità: dalle ultime sul caso della Madonna di Trevignano alle no… - PantheonVerona : ?? LEGGI IL DAILY VERONA ?? Buongiorno, ecco il Daily Verona con le ultime notizie. Clicca sul link e scorri le pagin… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: @ultimenotizie @m7b43 Quindi? Che notizione Ultime notizie - Crudeli45198835 : @ultimenotizie @m7b43 Quindi? Che notizione Ultime notizie - silay_yalis : @janavel7 Voi renziani avete la faccia come il culo. -

... la Tokyo Electric Power (Tepco) - che comprende la rimozione dei detriti prodotti dal combustibile esausto - va avanti con considerevoli ritardi, e secondo leprevisioni l'intera operazione ...'Per noi è chiaro che Washington è responsabile per questo atto terroristico senza precedenti', ha detto il vice ministro degli Esteri Ryabkov. Oltre 80 missili russi hanno colpito diverse zone dell'...... Naspi, smart working in riforma lavoro 2023 Le prime modifiche già decise, secondo quanto riportano le, che dovrebbero rientrare nella nuova riforma del lavoro di marzo riguardano ...

Covid, le notizie di oggi. Iss, Rt a 0,97 in aumento rispetto a 7 giorni fa Sky Tg24

Colpire per scandalizzare. Di fatto il marchio di fabbrica di Ultima Generazione («l’Ultima che può agire contro il collasso climatico»), i cui attivisti hanno firmato a Milano — con vernice lavabile ...San Costantino, vissuto nel VI secolo, è considerato il patrono della Cornovaglia, in Inghilterra, mentre San Benedetto, vissuto nel XVII secolo, è stato un frate francescano che ha dedicato la sua vi ...