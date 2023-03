Ultime Notizie – Linkeker, bufera in Gb tra migranti, calcio e Bbc: cosa succede (Di sabato 11 marzo 2023) La Bbc ‘squalifica’ Gary Lineker, volto del calcio in tv, e scoppia il caos. L’ex calciatore, che conduce il programma Match of the day dedicato alla Premier League, nei giorni scorsi su Twitter ha preso posizione contro la linea del governo britannico sul tema dell’immigrazione, paragonando le posizioni di Londra a quelle della Germania nazista. Le parole di Lineker hanno alimentato un dibattito rovente tra politica, social e calcio. La sospensione decisa dalla Bbc pare destinata ad avere addirittura conseguenze sulla programmazione tv: Lineker ha ricevuto la solidarietà di illustri colleghi come gli ex calciatori Ian Wright e Alan Shearer, che dovrebbero disertare lo studio. Lo ‘sciopero’ dei commentatori trasformerebbe il programma in una semplice rassegna di higlihghts. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 marzo 2023) La Bbc ‘squalifica’ Gary Lineker, volto delin tv, e scoppia il caos. L’ex calciatore, che conduce il programma Match of the day dedicato alla Premier League, nei giorni scorsi su Twitter ha preso posizione contro la linea del governo britannico sul tema dell’immigrazione, paragonando le posizioni di Londra a quelle della Germania nazista. Le parole di Lineker hanno alimentato un dibattito rovente tra politica, social e. La sospensione decisa dalla Bbc pare destinata ad avere addirittura conseguenze sulla programmazione tv: Lineker ha ricevuto la solidarietà di illustri colleghi come gli ex calciatori Ian Wright e Alan Shearer, che dovrebbero disertare lo studio. Lo ‘sciopero’ dei commentatori trasformerebbe il programma in una semplice rassegna di higlihghts. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zivkomir : @realvarriale Ciao Henry, sentite le ultime notizie dal Consiglio di Stato, oppure sei solo uno Ziliani che non è r… - corgiallorosso : Squalifica #Mourinho, domani all’Olimpico protesta dei tifosi della #Roma - iosonobasita_ : RT @xbrsmile: ecco come mi sento dopo le ultime notizie - xbrsmile : ecco come mi sento dopo le ultime notizie - PianetaMilan : .@juventusfc, carta #Covisoc: respinta la richiesta di sospensiva della @FIGC - #FIGC #Juventus #Juve -