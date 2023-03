Ultime Notizie – F1, la Mercedes scrive ai tifosi: “Proviamo lo stesso vostro dolore” (Di sabato 11 marzo 2023) Un inizio difficile dopo una stagione molto complicata. Non è certo un grande momento per la Mercedes, che dal dominio degli scorsi anni è piombata in un preoccupante grigiore confermato anche nella prima gara del 2023 in Bahrain. Le parole e i mugugni di Lewis Hamilton (“Il team non mi ha ascoltato”) e un George Russell in versione “vorrei ma non posso”, sono solo gli aspetti più evidenti di un progetto che non va per ora. Nasce anche da qui la lettera aperta che la squadra di Brackley ha rivolto ai propri tifosi. “A tutti i nostri fan, il Bahrain ci ha fatto male – si legge sul sito ufficiale della squadra tedesca -. Ha fatto male a ciascuno di noi, che affrontiamo ogni stagione determinati a lottare per il titolo. Ha fatto male alla squadra nel suo complesso, dopo aver investito tanto duro lavoro in una vettura che non ha soddisfatto le nostre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 marzo 2023) Un inizio difficile dopo una stagione molto complicata. Non è certo un grande momento per la, che dal dominio degli scorsi anni è piombata in un preoccupante grigiore confermato anche nella prima gara del 2023 in Bahrain. Le parole e i mugugni di Lewis Hamilton (“Il team non mi ha ascoltato”) e un George Russell in versione “vorrei ma non posso”, sono solo gli aspetti più evidenti di un progetto che non va per ora. Nasce anche da qui la lettera aperta che la squadra di Brackley ha rivolto ai propri. “A tutti i nostri fan, il Bahrain ci ha fatto male – si legge sul sito ufficiale della squadra tedesca -. Ha fatto male a ciascuno di noi, che affrontiamo ogni stagione determinati a lottare per il titolo. Ha fatto male alla squadra nel suo complesso, dopo aver investito tanto duro lavoro in una vettura che non ha soddisfatto le nostre ...

