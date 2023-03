Ultime Notizie – Crotone | finito nella notte lo sbarco di 500 migranti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 11 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – E’lodei quasi 500arrivati poco prima dell’una al porto di. I profughi si trovavano a bordo di un peschereccio di 20 metri che era stato intercettato nel pomeriggio dalla Guardia costiera. L’imbarcazione, in pessime condizioni, è stata ‘scortata’ fino a due miglia da Capocolonna e poi è stata affiancata dal rimorchiatore ‘Alessandro Secondo’ di. Così il peschereccio è riuscito ad arrivare al porto in sicurezza. “E’ andato tutto bene”, racconta all’Adnkronos un marinaio sul rimorchiatore mentre sta facendo le manovre per l’orneggio al porto, in piena. “Il mare era agitato ma ci siamo avvicinati all’imbarcazione e l’abbiamo affiancata fino ad arrivare qui al ...