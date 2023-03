Ultime Notizie – Covid Italia, Iss: “Mai chiesto 750 euro a tampone” (Di sabato 11 marzo 2023) “‘Sono destituite di ogni fondamento” le Notizie secondo le quali “l’Istituto superiore di Sanità (Iss) avrebbe chiesto un finanziamento alla Protezione civile nella fase iniziale della pandemia di ‘750 euro a test'”. Lo precisa, in una nota, l’Iss. L’Istituto superiore di Sanità, in particolare – si legge nella nota – oltre a non aver chiesto mai chiesto ‘750 euro a test’: “Non ha mai ricevuto la somma prevista dall’articolo 6 dell’Ordinanze Ocbpc n 640/2020, prevista tra l’altro anche per coprire i costi della sorveglianza epidemiologica;” e “nella prima fase della pandemia l’Iss, con proprie risorse ordinarie, ha processato oltre 5.000 campioni di cui 3.000 provenienti dalla sola Regione Lombardia e non gli ‘800’ di cui si parla sulla stampa”. L’Iss, inoltre, ricorda che: “I ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 marzo 2023) “‘Sono destituite di ogni fondamento” lesecondo le quali “l’Istituto superiore di Sanità (Iss) avrebbeun finanziamento alla Protezione civile nella fase iniziale della pandemia di ‘750a test'”. Lo precisa, in una nota, l’Iss. L’Istituto superiore di Sanità, in particolare – si legge nella nota – oltre a non avermai‘750a test’: “Non ha mai ricevuto la somma prevista dall’articolo 6 dell’Ordinanze Ocbpc n 640/2020, prevista tra l’altro anche per coprire i costi della sorveglianza epidemiologica;” e “nella prima fase della pandemia l’Iss, con proprie risorse ordinarie, ha processato oltre 5.000 campioni di cui 3.000 provenienti dalla sola Regione Lombardia e non gli ‘800’ di cui si parla sulla stampa”. L’Iss, inoltre, ricorda che: “I ...

