Ultime Notizie – Belotti operato alla mano destra | come sta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 11 marzo 2023) L’attaccante della Roma Andreaè stato sottoposto questa mattina ad un “intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della. L’intervento, eseguito presso la clinica Madonna della Fiducia dal Prof. Matteo Guzzini,presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo”. Lo rende noto il club giallorosso in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione