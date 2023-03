Ultima puntata del pomeridiano di Amici 22: ospiti e spoiler (Di sabato 11 marzo 2023) Siamo arrivati all’Ultima puntata del pomeridiano di Amici 22. A partire da sabato 18 Marzo inizieranno le puntate del serale, che promettono una lunga battaglia tra cantanti e ballerini. L’Ultima registrazione del pomeridiano è anche la prima del talent dopo la morte di Maurizio Costanzo. Il pubblico in studio, appena è arrivata la conduttrice le è stato tributato un applauso, lei ha subito dichiarato: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”. Un momento molto commovente. Domani, domenica 12 Marzo, verranno comunicati i 15 allievi che riusciranno a passare al serale. Ma non solo, ci saranno anche liti e tanta arte. Scopriamo subito tutto quello che c’è da sapere sulla prossima puntata del talent show. Leggi anche: Dove vedere la replica di ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 11 marzo 2023) Siamo arrivati all’deldi22. A partire da sabato 18 Marzo inizieranno le puntate del serale, che promettono una lunga battaglia tra cantanti e ballerini. L’registrazione delè anche la prima del talent dopo la morte di Maurizio Costanzo. Il pubblico in studio, appena è arrivata la conduttrice le è stato tributato un applauso, lei ha subito dichiarato: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”. Un momento molto commovente. Domani, domenica 12 Marzo, verranno comunicati i 15 allievi che riusciranno a passare al serale. Ma non solo, ci saranno anche liti e tanta arte. Scopriamo subito tutto quello che c’è da sapere sulla prossimadel talent show. Leggi anche: Dove vedere la replica di ...

