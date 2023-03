U?ur Güne? | età | fidanzata | figli | lavoro | vita privata e biografia

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 11 marzo 2023) Sapete chi è U?ur?? Chi segue la soap turca “Terra Amara“, quasi certamente sì! Si tratta dell’attore che interpreta il protagonista, Yilmaz Akkaya, innamorato di Zuleyha Altun Yaman (la bellissima Hilal Altinbilek). Le fan saranno felicissime di sapere, che sarà ospite a “Verissimo” nella puntata di oggi dalle 16 su Canale 5 (ci chiediamo se parlerà anche della tragedia che ha colpito Turchia e Siria, in cui, come abbiamo riferito giorni fa, ha perso launa sua collega della soap), come hanno già fatto in questi anni diversi attori turchi, Can Yaman tra tutti. U?ur ha 35 anni. E’ nato il 10 novembre dell’ ’87 ad Ankara e la sua infanzia non è stata affatto semplice. Ha due lauree: una in Lingue, Storia e Geografia ottenuta all’università della capitale turca, l’altra in Recitazione. Ha una formazione teatrale (studiando all’ “Ankara Art ...