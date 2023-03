UFFICIALE – L’Eintracht vince il ricorso, via libera del TAR per i tifosi tedeschi a Napoli (Di sabato 11 marzo 2023) UFFICIALE, i tifosi delL’Eintracht saranno a Napoli Il TAR della Campania ha accolto il ricorso presentato dalL’Eintracht Francoforte contro il divieto di trasferta per la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 11 marzo 2023), idelsaranno aIl TAR della Campania ha accolto ilpresentato dalFrancoforte contro il divieto di trasferta per la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - Eintracht: Tar accoglie l'istanza dei tedeschi. Biglietti in vendita Ora è ufficiale. I tifosi dell'Eintracht Francoforte potranno essere a Napoli per la sfida di Champions League (ritorno degli ottavi). Il Tar ha accolto l'istanza cautelare del club tedesco ed è per questo ... Vietata trasferta a Napoli ai tifosi dell'Eintracht: polemica in Germania L'Eintracht Francoforte è comunque pronto a un'azione legale contro l'... in una nota ufficiale. ' Ci stiamo preparando a una procedura ... Napoli-Eintracht, il divieto di trasferta è un caso Rivista Contrasti