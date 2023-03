UFFICIALE- Il comunicato del Napoli su Kim e Meret: le loro condizioni (Di sabato 11 marzo 2023) Il Napoli ha vinto anche contro l’Atalanta, riportandosi a +18 sul secondo posto in un campionato sempre più a tinte azzurre. A decidere la gara, sono state le reti di Kvaratskhelia e Rrahmani, in una gara che ha riscattato pienamente la prova incolore contro la Lazio della scorsa settimana. Unica pecca della serata sono stati i problemi fisici accusati da Meret e Kim. Il portiere non è sceso in campo per un forfait dell’ultimo minuto, venendo rilevato da Gollini. Il difensore coreano, invece, è uscito al 75? visibilmente malconcio, facendo entrare Juan Jesus. Kim Min Jae Napoli-Atalanta infortunio Meret e Kim, il comunicato del Napoli sulle loro condizioni Ha comunicato le loro condizioni ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Ilha vinto anche contro l’Atalanta, riportandosi a +18 sul secondo posto in un campionato sempre più a tinte azzurre. A decidere la gara, sono state le reti di Kvaratskhelia e Rrahmani, in una gara che ha riscattato pienamente la prova incolore contro la Lazio della scorsa settimana. Unica pecca della serata sono stati i problemi fisici accusati dae Kim. Il portiere non è sceso in campo per un forfait dell’ultimo minuto, venendo rilevato da Gollini. Il difensore coreano, invece, è uscito al 75? visibilmente malconcio, facendo entrare Juan Jesus. Kim Min Jae-Atalanta infortunioe Kim, ildelsulleHale...

