Ue-Usa | intese su materie prime batterie e incentivi imprese green

(Di sabato 11 marzo 2023) Stati Uniti e Unione Europea hanno compiuto nuovi passi sui negoziati per risolvere gli attriti che sono stati innescati dal varo dell'Inflation Reduction Act da parte dell`amministrazione Biden. E con una dichiarazione di impegni congiunti, sottoscritta dal presidente Usa Joe Biden e dalla presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, durante una bilaterale che si è svolta oggi a Washington hanno annunciato nuovi impegni sullechiave per lee suglialle industrie ritenute "pulite". "Stati Uniti e Unione Europea hanno la relazione economica più ampia e dinamica al mondo. La nostra partnership si basa su valori e principi condivisi, inclusa la responsabilità di proteggere il nostro pianeta per le future generazioni e difendere i nostri lavoratori", affermano Biden e von der ...

Poche settimane fa abbiamo trovato un accordo sui veicoli elettrici e sull'accesso al mercato. Oggi abbiamo raggiunto un accordo sulle materie prime critiche, che vengono lavorate nella Ue per ......questo allineamento che ha già degli elementi di cooperazione informale permetterebbe agli... Non è chiaro nemmeno fin dove possano arrivare eventualisulla sicurezza, ma difficilmente si ...... in America latina, in Medio Oriente e in Asiaa far trionfare la democrazia liberale in ... "Gasdotti distrutti da filo - ucraini" Guerra in Ucraina, Prodi sbotta: "Chi comanda sonoe Cina" ...

Nell'ambito degli attriti sull'Inflation Reducution Act, Unione europea e Usa hanno concordato di stipulare un accordo sulle materie