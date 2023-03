Udinese | Sottil | «Vittoria meritata Ora ci godiamo il settimo posto»

(Di sabato 11 marzo 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato dopo ladei bianconeri in casa dell’Empoli: le dichiarazioni Andrea, tecnico dell’, ha parlato a Dazn dopo il successo di Empoli. LE PAROLE – «Nel finale stavo incitando i ragazzi, meritavano di vincere. Giocare qui non è semplice, l’Empoli è una buona squadra che anche oggi se l’è giocata fino alla fine. Nel finale li ho spinti e ho indicato la gestione degli ultimi minuti, tutti hanno fatto bene.? La classifica la guardo, siamo sempre stati uniti nei momenti peggiori. I ragazzi se lo meritano, nessuno ci ha regalato niente. Adesso ci prepariamo per il Milan». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Empoli-Udinese, termina con una vittoria per i friulani l’anticipo delle ore 15 con la formazione di Sottil che si aggiudica punti pesanti Termina 0-1 il primo anticipo del sabato delle ore 15 tra ...Un colpo di testa del capitano, un'incornata di cattiveria di Becao decide la partita tra Empoli e Udinese in favore dei friulani. La squadra di Sottil, dopo mesi complicati, vissuti tra pareggi ...