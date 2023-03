Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TMW_radio : ?? FULL TIME AL CASTELLANI! Empoli-Udinese 0-1 Becao 53' (U). Di seguito le pagelle del match ?? - tuttoatalanta : Empoli-Udinese 0-1, le pagelle: Silvestri blinda la porta, Baldanzi il più attivo - sportli26181512 : Udinese, le pagelle di CM: Becao, zuccata da tre punti, Udogie è un treno: Empoli-Udinese 0-1 Silvestri 6,5: strepi… - sportli26181512 : Empoli, le pagelle di CM: un altro gol da calcio d’angolo, Caputo spreca da due passi: Empoli-Udinese 0-1 Perisan 6… - sportface2016 : #EmpoliUdinese: le pagelle e i voti #SerieA -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23:Empoli -Ledei protagonisti del match tra Empoli e, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: VOTI: a fine partita RISULTATI E CLASSIFICA SERIE ......Meazza Leggi anche L'Inter e il rimpianto per i punti persi in campionato con le piccole Le...00 Inter 1 Fine 0 Torino Domenica 18 Settembre 2022 - 12:303 Fine 1 Inter Sabato 1 Ottobre ......30 Anadolu Efes - Maccabi 64 - 86 18:45 Fenerbahçe - Barcelona 81 - 73 20:00 Panathinaikos - Crvena Zvezda 75 - 66 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Empoli -18:00 Napoli - ...

Basta un gol di Becao: l'Udinese vince ad Empoli 1-0 Fantacalcio ®

SERIE A - La formazione di Sottil torna a conquistare i tre punti dopo due mesi d'astinenza grazie a un colpo di testa vincente del brasiliano, con la collaborazione di Luperto. A nulla valgono gli ...Il calciatore bianconero non viene quasi mai chiamato in causa, ma quando c'è bisogno si fa sempre trovare pronto. Sono pochi gli interventi degni di nota per l'estremo difensore della squadra di ...