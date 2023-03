Ucraina | Zelensky | Valutare cambio nome della Russia in Moscovia | Kiev | Danni ambientali per 50 mld

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incaricato il primo ministro Denys Shmyhal di studiare la possibilità d… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky sta valutando la possibilità di cambiare il nome della Russia, t… - ultimora_pol : Lamberto #Dini a @1giornodapecora: 'Da Zelensky non sarei andato, questo presidente dell'Ucraina non mi convince. H… - Aegonconquista : RT @ForeverSammy45: ZELENSKY : 'Se crolla l'Ucraina crolla l'intera unione europea'. FOSSE LA VOLTA BUONA.. Cit. - AngelaBianchi65 : RT @itsmeback_: Zelensky: 'Se crolla l'Ucraina, crolla l'Unione Europea'. Dove si firma? -

Danimarca: "Primi Leopard 1 a Kiev in primavera". Tajani: "Proposta zona franca attorno a Zaporizhzhia". Offensiva russa a Kherson, morti e ......Russia paghi per le atrocità commesse in'. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo incontro con Joe Biden nello Studio Ovale. 11 mar 00:15: ...Lo ha dichiarato in un'intervista a 'La Nacion' Papa Francesco , rispondendo a una domanda su un plausibile incontro in Vaticano trae Putin

Guerra in Ucraina, Zelensky: «cambiamo il nome della Russia in Moscovia». Eplosioni a Melitopol, si combatte a ilmessaggero.it

In occasione dei suoi 10 anni di pontificato, Bergoglio ha affrontato il tema della guerra in Ucraina in un'intervista al quotidiano argentino "La Nacion".Ma la risposta più dura è arrivata dall'ex presidente e vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che dopo aver definito Zelensky "il supremo nazista di Kiev", ha proposto di ...