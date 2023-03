Ucraina, Russia ha bombardato oltre 40.500 volte il Paese dall'invasione | Zelensky: "Valutare cambio nome della Russia in Moscovia" (Di sabato 11 marzo 2023) 11 mar 19:24 Kiev: Russia ha bombardato oltre 40.500 volte l'Ucraina dall'inizio dell'invasione La Russia ha bombardato l'Ucraina oltre 40.500 volte dalla sua invasione del Paese. Lo afferma il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 marzo 2023) 11 mar 19:24 Kiev:ha40.500l''inizio dell'Lahal'40.500a suadel. Lo afferma il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky sta valutando la possibilità di cambiare il nome della Russia, t… - ladyonorato : Nemici storici, per ragioni religiose (sunniti vs sciiti) e geopolitiche, riallacciano i rapporti in medio oriente… - UKRinIT : Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Non importa quante cose terribili faccia la Russia, il nostro Stato… - daje_a : RT @ConcreteRaw: questo è lo stato dell'informazione in occidente. quando vi dicono che l'ucraina sta vincendo e la Russia è vicino al coll… - Anna_Riri_Pit : RT @ComVentotene: #Orsini: “se la Russia dovesse trovarsi in una condizione disperata, dovremmo tutti sperare che la Cina intervenga dirett… -