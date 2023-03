Ucraina | Prigozhin sfida Zelensky | “Mi candido presidente”

(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Mialla presidenza dell’. Se vincerò le elezioni, non serviranno munizioni”. Evgeny, capo dei mercenari russi della Wagner, avvia la sua ‘campagna elettorale’ perre ilucraino Volodymyrnelle elezioni presidenziali che l’dovrebbe tenere nel 2024. “Devo fare un annuncio politico. Guardandomi attorno, ho ambizioni politiche. Ho deciso di candidarmi per le elezioni per diventaredell’nel 2024. Correrò per la carica con Poroshenko e. Se vincerò le elezioni, tutto andrà bene. Non serviranno munizioni”, dicenel video diffuso su Telegram. L'articolo proviene da Italia Sera.

