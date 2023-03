Ucraina, Papa: “A Kiev a condizione di andare a Mosca, non ho chiuso la porta” (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono disposto ad andare a Kiev. Voglio andare a Kiev. Ma a condizione di andare a Mosca. Vado in entrambi i posti o in nessuno dei due”. Lo ha ribadito il Papa in un’intervista a La Nacion aggiungendo che il viaggio a Mosca, a suo avviso, “non è impossibile”. Non è impossibile? “Non sto dicendo che sia possibile. Non è impossibile – ha precisato Bergoglio – Speriamo di poterlo fare eh. Occhio, non c’è nessuna promessa. Niente. Non ho chiuso quella porta”. Ma Putin la chiude o no? “Ma è lì che si distrae e la apre, non lo so”. “La guerra mi fa male – ha scandito – voglio dirlo, mi fa male”. Papa Francesco, in un’altra intervista, aveva definito il leader del Cremlino ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono disposto ad. Voglio. Ma adi. Vado in entrambi i posti o in nessuno dei due”. Lo ha ribadito ilin un’intervista a La Nacion aggiungendo che il viaggio a, a suo avviso, “non è impossibile”. Non è impossibile? “Non sto dicendo che sia possibile. Non è impossibile – ha precisato Bergoglio – Speriamo di poterlo fare eh. Occhio, non c’è nessuna promessa. Niente. Non hoquella”. Ma Putin la chiude o no? “Ma è lì che si distrae e la apre, non lo so”. “La guerra mi fa male – ha scandito – voglio dirlo, mi fa male”.Francesco, in un’altra intervista, aveva definito il leader del Cremlino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il problema della guerra in Ucraina è legato al ruolo degli 'imperi' che ci sono nel mondo e non solo quello russo.… - sole24ore : ?? Se incontrassi Putin “gli parlerei chiaramente come parlo in pubblico. È un uomo colto”. ???? Così Papa Francesco… - NonMiAvreteMai5 : RT @ElisabettaBurba: #Ucraina ultime notizie. #Orban: «#Occidente sta per valutare l’invio di truppe a #Kiev» @sole24ore - AndreiGorciakov : RT @Avvenire_Nei: Intervista a Tv svizzera. #PapaFrancesco «Sulla guerra n #Ucraina #Putin sa che sono a disposizione per negoziare» https:… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il problema della guerra in Ucraina è legato al ruolo degli 'imperi' che ci sono nel mondo e non solo quello russo. Lo ha… -