Ucraina, il 26 aprile a Roma la conferenza per la ricostruzione. Tajani: «Il Sistema Italia è con Kiev»

L'Italia ospiterà una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ne ha parlato anche con i ministri degli Esteri del G7, durante il vertice da remoto di ieri. La conferenza, organizzata dal governo e già anticipata dal premier Giorgia Meloni nel corso della sua visita a Kiev, si svolgerà a Roma il 26 aprile e vedrà il contributo delle imprese Italiane. «Prosegue il nostro impegno in favore della pace e della libertà per il popolo ucraino», ha scritto su Twitter il ministro, dando conto dell'iniziativa.

