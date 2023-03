(Di sabato 11 marzo 2023) Massimo Adriatici, exalla sicurezza di Voghera (Pavia), imputato per eccesso colposo di legittima difesa per la morte di Youns El Bossettaoui,nel luglio del 2021 da un colpo sparato ...

Massimo Adriatici, ex assessore alla sicurezza di Voghera (Pavia), imputato per eccesso colposo di legittima difesa per la morte di Youns El Bossettaoui,nel luglio del 2021 da un colpo sparato dalla pistola dell'ex uomo politico, rinuncia all'udienza preliminare e ha chiesto il giudizio immediato, decidendo quindi di affrontare direttamente il ...

Ucciso in piazza: ex assessore chiede giudizio immediato Espansione TV

Massimo Adriatici, ex assessore alla sicurezza di Voghera (Pavia), imputato per eccesso colposo di legittima difesa per la morte di Youns El Bossettaoui, ucciso nel luglio del 2021 da un colpo sparato ...