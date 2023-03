“Ucciso come un animale”. Lutto nella cucina italiana. Il famoso chef, amico dei vip, freddato fuori dal ristorante (Di sabato 11 marzo 2023) Agguato feroce a Roma: un uomo di 42 anni ha Ucciso un noto chef 40enne. L’episodio di cronaca è avvenuto nel quartiere San Giovanni. La vittima si chiama Emanuele Costanza (si faceva chiamare Manuel Costa) e si trovava nella sua auto quando il killer ha fatto fuoco. “L’ho Ucciso a colpi di pistola”, ha confessato poco dopo il delitto alla polizia. Sul posto sono arrivate le volanti e la squadra mobile che hanno trovato in un’auto il titolare dell’osteria. Sul luogo anche la Scientifica. nella vettura è stata trovata una pistola ma non è chiaro se si tratti dell’arma del delitto. Manuel Costa lavorava all’Osteria Degli Artisti. “Non è un semplice ristorante – si legge nella descrizione del sito web ufficiale del locale – ma un luogo accogliente e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Agguato feroce a Roma: un uomo di 42 anni haun noto40enne. L’episodio di cronaca è avvenuto nel quartiere San Giovanni. La vittima si chiama Emanuele Costanza (si faceva chiamare Manuel Costa) e si trovavasua auto quando il killer ha fatto fuoco. “L’hoa colpi di pistola”, ha confessato poco dopo il delitto alla polizia. Sul posto sono arrivate le volanti e la squadra mobile che hanno trovato in un’auto il titolare dell’osteria. Sul luogo anche la Scientifica.vettura è stata trovata una pistola ma non è chiaro se si tratti dell’arma del delitto. Manuel Costa lavorava all’Osteria Degli Artisti. “Non è un semplice– si leggedescrizione del sito web ufficiale del locale – ma un luogo accogliente e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Emanuele Costanza, noto a tutti come lo chef Manuel Costa, è stato ucciso poco fa a Roma, all’Esquilino. L’assassin… - giammarcosicuro : Guardate come reagisce Irina alla mia domanda: “Cosa ti senti di dire ai russi che oggi ti hanno bombardato casa e… - rockolpoprock : Tini ha ucciso Violetta - frances13523959 : @PiazzapulitaLA7 DE BENEDETTI, PURE TU SEI MATRIX IMPERIUM, COME JEDI ELKANN CHE HA UCCISO REPUBBLICA. ZITTO! ????????? - Carmela28086863 : RT @fanpage: Emanuele Costanza, noto a tutti come lo chef Manuel Costa, è stato ucciso poco fa a Roma, all’Esquilino. L’assassino si è cost… -